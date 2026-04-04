В Італії затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі

В Італії правоохоронці затримали Роберто Маццареллу, який пов’язаний із італійським мафіозним угрупуванням "Каморра", і який посідав четверте місце у списку найнебезпечніших розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ країни.

Про це пише Rai News.

Чоловіка виявили на Амальфійському узбережжі у розкішній віллі, де він переховувався під вигаданим ім’ям.

За даними слідства, Маццарелла планував провести там Великдень разом із дружиною та двома дітьми, які перебували з ним під час затримання.

Операцію провели карабінери слідчого підрозділу провінційного командування Неаполя під координацією місцевого управління з боротьби з мафією (DDA). До неї також були залучені спецпідрозділи, зокрема "Cacciatori di Calabria", підрозділ Api та патрульний катер портової адміністрації Салерно.

Під час обшуку правоохоронці вилучили три дорогі годинники, близько 20 тисяч євро готівкою, підроблені документи, мобільні телефони, а також рукописні записи, які можуть містити фінансову інформацію.

Як зазначається, Маццареллу підозрюють у причетності до організації та скоєння вбивства Антоніо Майоне, яке сталося 15 грудня 2000 року в Неаполі. За версією слідства, злочин був частиною міжкланової вендети: жертву начебто вбили через родинні зв’язки з кілером, який раніше ліквідував Сальваторе Маццареллу.

Ордер на арешт підозрюваного видали 28 січня 2025 року, однак тоді йому вдалося уникнути затримання. Відтоді він переховувався понад рік, поки його не затримали у Віетрі-суль-Маре.

Слідство у справі триває.

