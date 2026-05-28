Объясняем, почему в Брюсселе видят пользу в идее Мерца об особом статусе для Украины

Европейский эксперт Клаус Велле выступает в защиту идеи об особом статусе для Украины, высказанной канцлером Германии Фридрихом Мерцем в письме к лидерам ЕС. В то же время он признает, что отдельные ее элементы, вероятно, требуют изменения.

Велле до конца 2022 года работал генеральным секретарем Европейского парламента. В целом он занимал эту должность почти 14 лет – дольше, чем кто-либо в истории ЕС.

Сейчас он возглавляет академический совет Мартенс-центра и является советником нескольких действующих высокопоставленных чиновников. Также важно, что Велле – немец и происходит из ХДС – партии Мерца и, соответственно, правящей партии Германии. Он вовлечен в украинские вопросы и много раз ездил в Киев во время полномасштабной войны; мы встретились в офисе "ЕвроПравды" во время его очередного визита.

Фридрих Мерц как федеральный канцлер Германии очень заинтересован в том, чтобы как можно больше приблизить Украину к Евросоюзу. Он предложил реальные улучшения по сравнению с прошлыми расширениями. Украине предложены большие преимущества на более раннем этапе, чем были у других кандидатов.

Во-первых, Мерц предлагает немедленно открыть все разделы вступительных переговоров – и это именно то, чего хочет Украина.

Во-вторых, украинцы будут присутствовать на заседаниях Европейского совета, Совета министров ЕС, Еврокомиссии и Европейского парламента. Я верю, что это поможет вам, даже несмотря на то, что это будет присутствие без права голоса.

Но "не голосовать" – не значит "не иметь влияния". Участие в заседаниях органов ЕС означает, что у вас ежедневно есть возможность включать интересы своей страны в повестку дня. Я 14 лет был генеральным секретарем Европейского парламента и могу заверить: здесь влияние получают те, у кого есть весомые аргументы и кто убедителен в их донесении.

В-третьих, Мерц предлагает поэтапно применять acquis communautaire (право ЕС) в отношении Украины в соответствии с прогрессом в ваших переговорах о вступлении, а это является постепенным присоединением к Европейскому Союзу.

В-четвертых, некоторые бюджетные программы под непосредственным управлением Комиссии постепенно станут доступными для Украины. Программы под управлением Комиссии – это около 20% бюджета ЕС, и это также немало.

Пятое – это полное вовлечение Украины во внешнюю политику и политику безопасности ЕС, включая применение статьи 42.7 – своего рода европейского аналога статьи 5 НАТО. Статья 42.7 позволяет задействовать многие программы Евросоюза, например, в области "военной мобильности", что ускоряет поставки военного снаряжения между странами. К тому же мы в ЕС сейчас обсуждаем, как операционализировать статью 42.7, так что еще будут новости.

И шестое – это так называемый "snap-back"-механизм, который позволит ЕС сделать шаги назад в случае "отката" реформ в Украине.

"Snap-back"-механизм против отката реформ является важным элементом. Если Киев не выполнит необходимые условия – например, в сфере борьбы с коррупцией, – то преференции, предоставленные Украине, могут быть сокращены.

Путь к членству не является ни легким, ни ровным. Ты должен идти против многих заинтересованных групп. И если у тебя есть абсолютная воля – то ты получаешь желаемый результат.

Я однозначно вижу, что украинский народ хочет быть в ЕС "безусловно". Но хочет ли этого власть? Ведь если власть не готова идти на жертвы и предпринимать те действия, которые могут привести к потере поддержки, – тогда вам будет трудно достичь того, чего так сильно хочет народ.

Письмо Фридриха Мерца не является готовым решением, оно даже не является формальным законодательным предложением. Это призыв к дискуссии, и именно эта дискуссия сейчас происходит.

Теперь, на саммите в июне, лидеры ЕС должны обсудить этот вопрос.

