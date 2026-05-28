Більшості німців важко розпізнати фейкові новини

Новини — Четвер, 28 травня 2026, 17:43 — Ірина Кутєлєва

Більшість німців заявляють, що їм важко розпізнати фейкові новини, при цьому багато хто не впевнений у справжності фейків, створених за допомогою ШІ.

Про це свідчать дані опитування, проведеного телекомунікаційною організацією Bitkom, які наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними опитування, 63% респондентів відчувають труднощі з оцінкою правдивості новин, а кожен четвертий часто стикається з контентом, у справжності якого сумнівається.

Дев'ять із десяти заявили, що стикалися з фейковими новинами, а близько половини зізналися, що ділилися контентом, незважаючи на сумніви в його достовірності.

Дослідження також виявило зростання стурбованості щодо дипфейків, створених за допомогою штучного інтелекту. Близько 61% заявили, що стикалися з таким контентом, хоча лише кожен п’ятий був у цьому впевнений, причому більшість згадували відео або зображення, а не аудіозаписи.

Майже дев'ять із десяти респондентів вважають дипфейки небезпечними, але лише 34% вважають, що можуть надійно їх розпізнати.

Репрезентативне опитування було проведено серед близько 1 000 осіб віком від 16 років і старше в березні та квітні.

На початку квітня основні інституції Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.

А 26 березня Європейський парламент більшістю голосів підтримав пропозиції до закону про штучний інтелект, які, серед іншого, передбачають заборону додатків, що генерують фейкові оголені зображення реальних людей.

