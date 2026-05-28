ЗМІ: перемовники США та Ірану погодили 60-денний меморандум про взаєморозуміння

Американські та іранські перемовники начебто досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає продовження припинення вогню та початок переговорів щодо іранської ядерної програми.

Про це виданню Axios повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, попри те, що американські та іранські перемовники начебто досягли згоди щодо 60-денного меморандуму про взаєморозуміння, президент США Дональд Трамп ще не надав остаточного схвалення.

"Це угода, щоб зібрати всіх за столом переговорів. Ми опрацюємо деталі під час переговорів", – сказав один з американських посадовців.

Співрозмовники заявили, що станом на вівторок, 26 травня, умови угоди були "здебільшого узгоджені", але обом сторонам все ще потрібне схвалення вищого керівництва.

Американські посадовці стверджують, що іранці згодом повернулися і повідомили, що отримали необхідні схвалення та готові підписати меморандум. Втім, Іран безпосередньо цього не підтвердив.

Американські перемовники поінформували Трампа про деталі остаточної угоди, але він не погодився на неї одразу.

"Президент повідомив посередникам, що йому потрібно кілька днів, щоб обміркувати це", – сказав посадовець.

Також американські посадовці заявили, що в 60-денному меморандумі про взаєморозуміння буде зазначено, що судноплавство через Ормузьку протоку буде "без обмежень". Один із них зазначив, що це означає відсутність мита та утисків, а також те, що Іран повинен буде зняти всі міни з протоки протягом 30 днів.

За його словами, американська морська блокада також буде знята, але це відбуватиметься пропорційно до відновлення комерційного судноплавства.

Окрім цього, меморандум про взаєморозуміння міститиме зобов’язання Ірану не прагнути до створення ядерної зброї. У ньому також буде зазначено, що першими питаннями, які будуть обговорюватися протягом 60-денного періоду, будуть способи утилізації іранського високозбагаченого урану.

А США, своєю чергою, зобов'язуються обговорити скасування санкцій та розморожування іранських коштів у рамках переговорів.

Меморандум також передбачатиме обговорення механізму, який допоможе Ірану почати отримувати товари та гуманітарну допомогу.

Варто зазначити, що Сполучені Штати та Іран 28 травня обмінялись новими ударами.

Ще напередодні, 27 травня, у Білому домі заявили, що переговори з Іраном проходять "успішно".

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.

25 травня посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.