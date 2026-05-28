Естонія та Україна посилюють співпрацю щодо захисту критичної інфраструктури

Державна канцелярія Естонії та Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України підписали меморандум про співпрацю, метою якого є обмін знаннями та практичним досвідом у сфері захисту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонія хоче перейняти український досвід щодо забезпечення стійкості життєво важливих послуг. Крім того, країна має намір вивчити українські методи протидії фізичним та кіберзагрозам.

Своєю чергою Україна зацікавлена у вивченні досвіду Естонії у сфері створення різних систем та впровадження відповідних вимог Європейського Союзу.

"Завдяки військовому досвіду Україна володіє найглибшими компетенціями у питаннях захисту систем електропостачання, зв'язку та інших життєво важливих систем", – сказав державний секретар Кейт Каземетс.

У рамках меморандуму планується передача знань державним установам та підприємствам, що надають життєво важливі послуги, при цьому особлива увага буде приділена захисту об’єктів зв’язку та енергетичної інфраструктури.

Зокрема, будуть охоплені такі теми, як фізичний захист об’єктів, зниження загрози з боку дронів, безпечне зберігання даних, кіберзахист та виявлення можливих внутрішніх загроз.

В обміні знаннями також беруть участь естонські установи, що консультують підприємства критичної інфраструктури, включаючи Департамент поліції та прикордонної охорони та Поліцію безпеки.

Співпраця також охоплює впровадження директиви Європейського Союзу про стійкість критично важливих об’єктів, відомої як CER.

У рамках меморандуму про співпрацю планується проводити спільні семінари, навчання та зустрічі експертів. Також будуть узгоджені подальші форми роботи, щоб співпраця стала постійною та практичною.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив думку, що Європа повинна уважно вивчати український досвід енергетичної стійкості.

Повідомляли також, що Україна та Нідерланди підписали меморандум про взаєморозуміння щодо захисту критичної інфраструктури.