В оточенні Мерца заперечують підготовку до його відставки

В оточенні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца назвали чутки про підготовку його дострокової заміни "абсурдними спекуляціями".

Про це йдеться у публікації DW, пише "Європейська правда".

В оточенні очільника німецького уряду заявили, що ці чутки свідчать про "небезпечну схильність до підбурювання" та "вражаюче незнання конституції й політичної реальності".

Крім того, в оточенні канцлера вважають, що такі чутки грають на руку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") і позбавляють політичний центр авторитету на тлі внутрішньополітичних і світових криз.

Раніше видання Bild і Stern повідомили, що в Християнсько-демократичному союзі (ХДС) обговорюють можливу заміну Мерца до закінчення терміну його повноважень.

Серед кандидатів на посаду канцлера ЗМІ назвали прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії Гендріка Вюста, прем'єра Баварії Маркуса Зедера і лідера парламентської фракції ХДС/ХСС Єнса Шпана.

Заміна чинного канцлера – це складна з точки зору німецької конституції процедура. За такого сценарію Мерцу довелося б або самому відкрити шлях до нових виборів канцлера ще в чинному складі Бундестагу, або відмовитися від посади під тиском однопартійців. У цьому випадку депутати з блоку ХДС/ХСС і з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) могли б спільно обрати нового главу уряду.

Чутки про можливу відставку канцлера з’явились на тлі повідомлень про те, що популярність Фрідріха Мерца впала до історичного мінімуму.

Тим часом ультраправа "АдН" продемонструвала рекордно високий рівень підтримки в опитуваннях і збільшила відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.