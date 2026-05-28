Суд у Німеччині вважає можливою депортацію громадян РФ попри ризик призову

Вищий адміністративний суд Берліна-Бранденбурга постановив, що ризик бути призваним до армії РФ сам по собі не є підставою для заборони депортації громадян Росії з Німеччини.

Про це повідомив представник суду у четвер, 28 травня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Суд переглянув рішення адміністративного суду Берліна від грудня 2023 року, який надав субсидіарний захист росіянину 2004 року народження. Тоді суд дійшов висновку, що існує висока ймовірність того, що чоловік не зможе уникнути тиску щодо підписання контракту на військову службу.

Адміністративний суд вважав, що у статусі контрактного військовослужбовця заявник ризикував бути відправленим на війну Росії проти України. Це, на думку суду, могло призвести до нелюдського поводження, включно з ризиком загибелі, поранення або примусу до порушень міжнародного права.

Після апеляції Федерального відомства у справах міграції та біженців (BAMF) справу розглянув Вищий адміністративний суд, який дійшов іншого висновку. Так, суд не визнав доведеним, що заявника можуть із достатньою ймовірністю примусово зробити контрактним військовим проти його волі або що він зазнає серйозної шкоди.

Крім того, суд зазначив, що проходження обов'язкової строкової служби в Росії саме по собі не означає ризику відправлення на війну в Україну. Також таке проходження служби не становить загрози катувань або нелюдського поводження. Таким чином, суд вирішив, що підстав для заборони депортації у цій справі немає.

У березні вісім країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в'їзд до Шенгену колишнім воякам РФ, відтоді ця ідея продовжує обговорюватися.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав готовність у ЄС ініціювати такі кроки.