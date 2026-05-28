Большинству немцев трудно распознать фейковые новости

Большинство немцев заявляют, что им трудно распознать фейковые новости, при этом многие не уверены в подлинности фейков, созданных с помощью ИИ.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекоммуникационной организацией Bitkom, которые приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Согласно данным опроса, 63% респондентов испытывают трудности с оценкой достоверности новостей, а каждый четвертый часто сталкивается с контентом, в подлинности которого сомневается.

Девять из десяти заявили, что сталкивались с фейковыми новостями, а около половины признались, что делились контентом, несмотря на сомнения в его достоверности.

Исследование также выявило рост обеспокоенности по поводу дипфейков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Около 61% заявили, что сталкивались с таким контентом, хотя лишь каждый пятый был в этом уверен, причем большинство упоминали видео или изображения, а не аудиозаписи.

Почти девять из десяти респондентов считают дипфейки опасными, но лишь 34% полагают, что могут надежно их распознать.

Репрезентативный опрос был проведен среди около 1 000 человек в возрасте от 16 лет и старше в марте и апреле.

В начале апреля основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.

А 26 марта Европейский парламент большинством голосов поддержал предложения к закону об искусственном интеллекте, которые, среди прочего, предусматривают запрет приложений, генерирующих фейковые обнаженные изображения реальных людей.