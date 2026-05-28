Еврокомиссар заявил о "четком курсе" Венгрии на восстановление верховенства права

Европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт считает, что Венгрия движется "очень четким и непоколебимым" путем к восстановлению верховенства права.

Об этом он заявил в программе Euronews "Europe Today", пишет "Европейская правда".

Он также объявил, что на следующей неделе посетит Будапешт, чтобы встретиться с министром юстиции страны Мартой Герог, "чтобы договориться о реформах и рассмотреть прогресс, которого они планируют достичь в течение ближайших месяцев".

"На данный момент они продемонстрировали очень четкую и непоколебимую приверженность этому пути", – сказал он.

Также еврокомиссар заверил, что будет следить за выполнением страной обязательств по внедрению этих изменений.

"Мы готовы сотрудничать с ними и поддерживать их", – добавил он.

В тот же день премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна близка к размораживанию средств Европейского Союза.

Европейская комиссия якобы выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений еще действующего премьер-министра Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.