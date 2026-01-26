Суд у Гамбурзі помістив у психлікарню жінку, яка поранила ножем 15 людей на вокзалі

Регіональний суд Гамбурга ухвалив рішення, що 40-річна жінка, яка поранила ножем кількох людей на головному вокзалі Гамбурга, повинна бути назавжди поміщена в судово-психіатричну лікарню.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Суд визнав доведеним, що 23 травня психічно хвора жінка безладно завдавала ножових поранень пасажирам на залізничній платформі. Шістьом людям вдалося уникнути її нападів, але 15 отримали поранення, деякі з них серйозні, включаючи порізи та ножові рани. З юридичної точки зору суд класифікував цей акт як 21 спробу вбивства, 15 з яких також були визнані тяжкими тілесними ушкодженнями.

Суд дійшов висновку, що на момент скоєння злочину жінка не була кримінально відповідальною через психічне захворювання. Зазначено, що вона страждає на параноїдну шизофренію, що супроводжується спотворенням реальності, і чує голоси.

Обвинувачена вважається небезпечною для суспільства через своє захворювання і повинна бути назавжди поміщена до психіатричної лікарні. Після скоєння злочину вона була там лише тимчасово.

Згідно з попередніми повідомленнями, три жінки віком 24, 52 і 85 років та 24-річний чоловік отримали важкі травми під час нападу в Гамбурзі. Одній жінці довелося зробити екстрену операцію і ввести її в медикаментозну кому.

Нагадаємо, 30 жовтня суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні минулого року вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.

А у грудні суд Загреба засудив до 50 років позбавлення волі 20-річного хлопця, який у грудні 2024 року здійснив напад на школу і убив ножем 7-річного учня.