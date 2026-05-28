Полиция Швейцарии: нападение на железнодорожном вокзале было терактом

В Швейцарии правоохранительные органы квалифицировали как террористический акт нападение с ножом на железнодорожном вокзале в городе Винтертур, в результате которого пострадали три человека.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как сообщил на брифинге Мариус Вейерманн, начальник кантональной полиции Цюриха, нападением оказался 31-летний мужчина, имеющий турецкое и швейцарское гражданство.

Представитель полиции подчеркнул, что "мотив нападения необходимо рассматривать в контексте радикализации и экстремизма".

По его словам, о нападавшем уже сообщалось швейцарской полиции в 2015 году, когда его обвинили в распространении пропаганды, связанной с террористической группировкой ИГИЛ.

Нападавший позвонил в швейцарские службы экстренной помощи в начале этой недели и был обнаружен, по словам полиции, в "состоянии бреда", что привело к его госпитализации в психиатрическое учреждение 25 мая.

27 мая врач заявил, что он не представляет угрозы ни для себя, ни для окружающих, после чего его отпустили.

Все трое пострадавших были доставлены в больницу, но двое из них уже выписаны.

Нападение произошло утром 28 мая, нападавшего сразу же задержали.

Швейцарская газета Blick сообщила, что получила видео, на котором видно, как мужчина выбегает из вестибюля вокзала, выкрикивая "Аллаху Акбар" – арабскую фразу, означающую "Бог велик".

В начале года региональный суд Гамбурга принял решение, что 40-летняя женщина, ранившая ножом нескольких человек на главном вокзале Гамбурга, должна быть навсегда помещена в судебно-психиатрическую больницу.

А 30 октября суд в немецком Ашаффенбурге, что в Баварии, постановил поместить в психиатрическую больницу 28-летнего афганца, который в январе прошлого года убил ножом двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчину в городском парке.