У Німеччині суд наказав помістити у психлікарню афганця, який вбив ножем двох людей у Баварії

Суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Суддя Карстен Кребс заявив, що на момент нападу обвинувачений був юридично недієздатний через параноїдальну шизофренію.

Прокурори, захист і представники жертв вимагали його безстрокового поміщення до психіатричної лікарні.

Згідно з вироком, чоловік вбив малюка марокканського походження і німецького батька двох дітей, який намагався захистити групу дітей.

Атакуючи групу з дитсадка, нападник також поранив іншого дворічного малюка, 73-річного чоловіка і 59-річну доглядальницю.

Психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний чув голоси, які наказували йому вбивати дітей. Експерти виключили можливість того, що він симулював свій стан, і попередили, що без лікування він залишається дуже небезпечним.

Раніше чоловік потрапляв у поле зору поліції за напади та пошкодження майна, і йому були призначені ліки, які він не приймав регулярно.

Залишаються питання щодо того, чому його неодноразово випускали з психіатричної лікарні, незважаючи на його стан.

Напад в Ашаффенбурзі викликав загальнонаціональну дискусію щодо міграційної політики та громадської безпеки.