У Німеччині суд наказав помістити у психлікарню афганця, який вбив ножем двох людей у Баварії
Суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Суддя Карстен Кребс заявив, що на момент нападу обвинувачений був юридично недієздатний через параноїдальну шизофренію.
Прокурори, захист і представники жертв вимагали його безстрокового поміщення до психіатричної лікарні.
Згідно з вироком, чоловік вбив малюка марокканського походження і німецького батька двох дітей, який намагався захистити групу дітей.
Атакуючи групу з дитсадка, нападник також поранив іншого дворічного малюка, 73-річного чоловіка і 59-річну доглядальницю.
Психіатрична експертиза встановила, що підозрюваний чув голоси, які наказували йому вбивати дітей. Експерти виключили можливість того, що він симулював свій стан, і попередили, що без лікування він залишається дуже небезпечним.
Раніше чоловік потрапляв у поле зору поліції за напади та пошкодження майна, і йому були призначені ліки, які він не приймав регулярно.
Залишаються питання щодо того, чому його неодноразово випускали з психіатричної лікарні, незважаючи на його стан.
Напад в Ашаффенбурзі викликав загальнонаціональну дискусію щодо міграційної політики та громадської безпеки.