Король Іспанії визнав зловживання іспанської корони в добу колоніалізму

Король Іспанії Феліпе VI у понеділок визнав зловживання у колоніальному минулому його країни, що стало рідкісним жестом з боку іспанської корони, яка ніколи не висловлювала офіційних вибачень колишнім колоніям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У період свого розквіту в XVI–XVIII століттях Іспанія правила однією з найбільших імперій у світовій історії, що охоплювала п’ять континентів, і практикувала примусову працю, експропріацію землі та насильство проти корінних народів.

Під час візиту до археологічного музею в Мадриді король сказав, що іспанські колоніальні закони "мали на меті захист. Але насправді все склалося не так, як було заплановано спочатку, і було багато зловживань".

"Коли ми вивчаємо певні речі за сучасними критеріями, з нашими цінностями, очевидно, що ми не можемо пишатися цим. Але ми повинні вчитися на цьому, у його контексті, без надмірного моралізування. Ми повинні виносити уроки через об’єктивний і ретельний аналіз", – додав Феліпе.

Він оглянув виставку, присвячену корінним жінкам Мексики, у супроводі мексиканського посла в Іспанії Кіріно Ордаса.

Між Іспанією та Мексикою існують дипломатичні напруження через спадщину іспанського колоніального панування.

У 2019 році тодішній президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор попросив іспанський уряд та покійного Папу Франциска вибачитися перед корінними мексиканцями за злочини, скоєні під час іспанського завоювання, часто в ім'я поширення католицизму та цивілізації.

П'ять років по тому наступниця Лопеса Обрадора, Клаудія Шейнбаум, вирішила не запрошувати іспанського короля на свою інавгурацію після того, як монарх відмовився вибачитися за зловживання колоніальної епохи.

Нагадаємо, у квітні 2024 року президент Португалії припустив, що країна має запропонувати відшкодування колишнім колоніям за політику Лісабону у колоніальну добу.

У 2023 році король Нідерландів перепросив за історичну роль країни у рабстві.