Франция отменила закон, признававший людей собственностью

Национальная ассамблея Франции в четверг единогласно проголосовала за отмену так называемого "Черного кодекса", который позволял обращаться с порабощенными людьми как с собственностью, заставлять их работать, избивать, продавать, насиловать или убивать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Голосование, которое прошло с результатом 254 голоса "за" при 0 "против", положит конец закону XVII века, подписанному королем Людовиком XIV в 1685 году, который кодифицировал обращение с порабощенными людьми во французских колониях.

Это важный шаг в признании роли Парижа в рабстве и откроет путь к возможным репарациям – идее, которую президент Эмманюэль Макрон выдвинул на прошлой неделе.

Французский лидер заявил, что этот кодекс "никогда не должен был пережить отмену рабства" в 1848 году.

"Молчание, даже равнодушие, которое мы сохраняли в отношении этого "Черного кодекса" на протяжении почти двух веков, больше не является упущением. Оно стало формой оскорбления", – добавил он.

Макрон отметил, что вопрос о выплате компенсаций – это вопрос, "от которого мы не должны отказываться", но страна "не должна давать ложных обещаний".

В нижней палате парламента во время дебатов по поводу голосования царили бурные эмоции, и многие были удивлены тем, что этот закон все еще существует.

Стиви Густав, депутат от французского острова Мартиника в Карибском бассейне, чьи предки были рабами, со слезами на глазах обратился к Национальным собраниям: "Ни одно голосование само по себе не может исправить столетия разрушенных жизней.

"Мы не потомки рабов, мы потомки людей, которые родились свободными, а затем были низведены до самого худшего – низведены до рабства", – подчеркнул он.

60 статей кодекса охватывали все аспекты жизни раба. Статья 44 провозглашала человека "движимым имуществом", а другие пункты предусматривали, что беглецов подвергали пыткам, а слово раба не имело никакого веса. Кодекс оставался в силе в течение почти 180 лет после отмены рабства во Франции.

Напомним, в марте король Испании Фелипе VI признал злоупотребления в колониальном прошлом своей страны, что стало редким жестом со стороны испанской короны, которая никогда не приносила официальных извинений бывшим колониям.

В апреле 2024 года президент Португалии предположил, что страна должна предложить компенсацию бывшим колониям за политику Лиссабона в колониальную эпоху.

В 2023 году король Нидерландов извинился за историческую роль страны в рабстве.