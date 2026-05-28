США пригрозили Оману "последствиями" за сотрудничество с Ираном в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент пригрозил Оману после сообщений о том, что эта страна может присоединиться к Ирану в введении пошлин в Ормузском проливе.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Бессент подчеркнул, что правительство США "не потерпит никаких попыток ввести систему взимания пошлин в Ормузском проливе".

"Оман должен знать, что Министерство финансов США будет принимать решительные меры против любых субъектов, которые прямо или косвенно способствуют взиманию пошлин в проливе, а все партнеры, проявившие готовность к сотрудничеству, будут наказаны", – подчеркнул американский министр.

Также он заявил, что "все страны" должны категорически отвергнуть любые попытки Ирана препятствовать свободному движению товаров.

"Времена, когда Тегеран терроризировал регион и мир, прошли", – добавил Бессент.

В тот же день СМИ писали, что американские и иранские переговорщики якобы достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает продление прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты и Иран 28 мая обменялись новыми ударами.

Еще накануне, 27 мая, в Белом доме заявили, что переговоры с Ираном проходят "успешно".