Послы стран G7 заверили, что продолжают работу в Украине

Послы стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) на фоне угроз РФ нанести удары по Киеву заверили, что продолжают свою работу в Украине.

Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, утром 28 мая представители стран G7 встретились с международными бизнес-ассоциациями в Украине, чтобы обсудить пути улучшения делового и инвестиционного климата в стране.

"Несмотря на угрозы со стороны России, все государства G7 остаются в Киеве и продолжают свою деятельность в поддержку Украины", – отмечается в заявлении.

Ранее посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заверила, что западные дипломаты не покинут Киев, несмотря на новые угрозы РФ о новых ударах по украинской столице.

Министр иностранных дел Андрей Сибига убежден, что российские угрозы о новых ударах по Киеву направлены на то, чтобы запугать западных дипломатов.

После публичных угроз России в адрес иностранных дипломатических миссий ряд европейских столиц вызвали представителей РФ для выражения протеста.

Между тем в Министерстве иностранных дел Украины ранее опровергли заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, сделанное 28 мая на Кипре, о том, что посольство США единственное покинуло Украину после угроз со стороны России.

Посольство США также опровергло свой отъезд из Киева из-за угроз со стороны России.