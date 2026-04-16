Генсек НАТО вірить, що партнери знайдуть потрібні суми на фінансування зброї зі США для України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вірить, що партнери України зможуть забезпечити необхідні кошти для подальшого фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу 15 квітня після засідання "формату Рамштайн" (Контактної групи з оборони України).

Рютте поставили запитання стосовно того, наскільки оптимістичні його оцінки щодо шансів зібрати до 15 млрд доларів на закупівлю потрібної Україні американської зброї через PURL.

"Так, я оптимістично налаштований щодо того, що ми зможемо фінансувати цей потік критично потрібної військової підтримки для України, включно з ППО, зі Сполучених Штатів. Так, я налаштований оптимістично", – сказав генсек.

Стосовно розподілу ролі у цьому різних країн Рютте зазначив, що є "певна кількість країн", які беруть на себе найбільше навантаження, але він також бачить тенденцію до покращення балансу.

Президент України Володимир Зеленський увечері 15 квітня розповів про головні результати засідання "формату Рамштайн".

Зокрема, на ньому кілька країн оголосили про нові внески в PURL.