WP: Європейські союзники побоюються за майбутнє постачань зброї США для України

Союзники в Європі дедалі більше непокояться за майбутнє програми PURL, в рамках якої країни-члени НАТО купують зброю американського виробництва для України.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Ці занепокоєння з’явились на тлі того, як війна в Ірані вичерпує американські запаси. Крім того, джерела видання розповідають, що деякі країни ставлять під сумнів те, як Пентагон витрачає кошти, виділені в рамках механізму PURL.

Ключовою проблемою є тривалі затримки у продажах американської зброї, спричинені війною в Ірані, де американські військові швидко витратили свої запаси високоточної зброї під час спільної операції з Ізраїлем.

За словами посадовців, адміністрація Трампа не перенаправляла обладнання, обіцяне Україні, з моменту початку атаки на Іран. Однак європейські посадовці все більше стурбовані тим, що нестача американської зброї, яка вже позначається на їхніх власних замовленнях, може призвести до затримок і для України.

Джерела повідомляють, що деякі європейські столиці стали більш скептично ставитися до програми PURL, а деякі навіть не наважуються виділити нові кошти.

"Європейці вагаються, тому що зростає недовіра і відсутня впевненість у тому, що станеться з грошима, оскільки війна з Іраном затягується. Внески [в PURL] були, але не надто великі", – зазначив співрозмовник видання.

Протягом останнього року адміністрація Трампа також чинила тиск на європейські столиці, щоб ті купували американську зброю для власної оборони, оскільки країни НАТО поспішають збільшити військові витрати.

Але у зв'язку зі скороченням запасів Пентагону союзники від Європи до Східної Азії тепер очікують, що їм доведеться чекати роками, щоб отримати обладнання, яке вони вже купили, сказали джерела.

Хоча Пентагон розглядав можливість перенаправлення замовлень на Близький Схід, у квітні високопосадовець Пентагону та НАТО запевнив учасників зустрічі прихильників Києва, що поставки в Україну в рамках PURL "триватимуть згідно з планом", як повідомили двоє європейських джерел.

Представник НАТО зазначив, що країни виділили на цю ініціативу понад 5,5 млрд доларів. За його словами, союзники "продовжують робити внески в PURL", включаючи нещодавні зобов’язання від Норвегії та Канади, додавши, що терміново необхідна американська зброя, оплачена союзниками, продовжує надходити в Україну і "має реальне значення на полі бою".

Нагадаємо, минулого року було запроваджено механізм PURL, який передбачає закупівлю країнами НАТО американської зброї та її подальші постачання Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зіштовхнулася з дефіцитом засобів протиповітряної оборони попри те, що постачання американського озброєння за програмою PURL триває безперебійно.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Україна і надалі продовжить отримувати оплачену партнерами американську зброю, попри фактор війни на Близькому Сході.

Також він оптимістично налаштований щодо того, що партнери України і надалі знаходитимуть потрібні суми для фінансування закупівлі американської зброї через ініціативу PURL.