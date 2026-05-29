Час вступу України в ЄС залежить від темпів виконання євроінтеграційної "домашньої роботи", а не від того, чи нададуть Києву орієнтовну дату приєднання, адже в Євросоюзі не готові йти на поступки у питаннях відповідності критеріям.

Про в інтерв’ю "Європейській правді" сказав посол Німеччини Гайко Томс.

Посол зазначив, що розуміє бажання Києва якнайшвидше завершити вступний процес і знати дату вступу, але у цьому питанні ключовим фактором залишається прогрес у виконанні реформ.

"Київ має зрозуміти: навіть якщо для вас визначать якусь дату – її не буде достатньо для вступу до ЄС. Перш за все вам треба буде зробити реформи. Тому – все в руках самої України. Ви вступите до ЄС лише тоді, коли Україна виконає своє "домашнє завдання"", – наголосив Гайко Томс.

Він погодився з тим, що серед усього масиву євроінтеграційних реформ є ключові, які потенційно можуть розблокувати членство ще до того, як Україна виконає повний список.

"Але попри це, "вступу з дисконтом" також не буде – бо в кінцевому підсумку ми все одно будемо вимагати від України не менше, ніж від інших. Це теж треба розуміти", – підкреслив посол.

Він зауважив, що Україна протягом багатьох років була зразковим кандидатом, і зараз надзвичайно важливо, щоб темп реформ не загальмувався.

"Україна потребує подальших реформ, і це в інтересах вашої країни та українського народу. Українці вимагають більшої прозорості, більших зусиль у боротьбі з корупцією, більше кроків для зміцнення верховенства права у вашій країні тощо. Тож є багато речей, які Україна може і повинна зробити", – зазначив Гайко Томс.

Посол запевняє, що пропозиція канцлера Фрідріха Мерца щодо спецстатусу для України до її повноцінного вступу – краща ідея з тих, які мають шанс на погодження країнами-членами, і дає Україні переваги, а не загрози, які побачили у ній.

Також він переконує у відсутності ризиків в потенційному розділенні пари Україна-Молдова на шляху до ЄС у разі реалізації ідеї канцлера.

