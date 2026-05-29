У Берліні не бачать ризиків у відокремленні Молдови від України на шляху до ЄС

Посол Німеччини в Україні Гайко Томс каже, що Берлін не бачить ризиків у потенційному відокремленні пари Україна-Молдова на шляху до ЄС у разі реалізації ідеї канцлера Фрідріха Мерца про спецстатус для України.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

"ЄвроПравда" у запитанні до посла зауважила, що Київ звик сприймати потенційне розділення "вступної пари" України й Молдови на шляху до ЄС як загрозу – зокрема, через те, що Україну підштовхували до цього у період "глухого кута", спричиненого угорським вето, щоб не стримувати Кишинів.

Гайко Томс переконаний, що ключове значення мають реальні реформи всередині обох країн та виконання "домашньої роботи", передбаченої вступним процесом.

"Ваше членство не залежатиме від того, що робить чи не робить інша країна, як-то Молдова. Це буде залежати від того, що ви робитимете з точки зору впровадження реформ. У разі, як Молдова припинить реформи – це не повинно зашкодити вам. І у зворотному напрямку це також має працювати", – наголошує він.

Також Гайко Томс запевняє, що пропозиція Мерца – краща ідея з тих, які мають шанс на погодження країнами-членами, і дає Україні переваги, а не ризики, які побачили у ній.

