Посол Германии: ключевое на пути в ЕС – реформы, "вступления с дисконтом" не будет

Вступление Украины в ЕС зависит от темпов выполнения евроинтеграционной "домашней работы", а не от того, предоставят ли Киеву ориентировочную дату присоединения, ведь в Евросоюзе не готовы идти на уступки в вопросах соответствия критериям.

Об этом в интервью "Европейской правде" сказал посол Германии Хайко Томс.

Посол отметил, что понимает желание Киева как можно быстрее завершить вступительный процесс и знать дату вступления, но в этом вопросе ключевым фактором остается прогресс в выполнении реформ.

"Киев должен понять: даже если для вас определят какую-то дату – ее не будет достаточно для вступления в ЕС. Прежде всего вам надо будет сделать реформы. Поэтому – все в руках самой Украины. Вы вступите в ЕС только тогда, когда Украина выполнит свое "домашнее задание"", – отметил Хайко Томс.

Он согласился с тем, что среди всего массива евроинтеграционных реформ есть ключевые, которые потенциально могут разблокировать членство еще до того, как Украина выполнит полный список.

"Но несмотря на это, "вступления с дисконтом" также не будет – потому что в конечном итоге мы все равно будем требовать от Украины не меньше, чем от других. Это тоже надо понимать", – подчеркнул посол.

Он отметил, что Украина в течение многих лет была образцовым кандидатом, и сейчас чрезвычайно важно, чтобы темп реформ не замедлился.

"Украина нуждается в дальнейших реформах, и это в интересах вашей страны и украинского народа. Украинцы требуют большей прозрачности, больших усилий в борьбе с коррупцией, больше шагов для укрепления верховенства права в вашей стране и тому подобное. Поэтому есть много вещей, которые Украина может и должна сделать", – отметил Хайко Томс.

Посол уверяет, что предложение канцлера Фридриха Мерца о спецстатусе для Украины до ее полноценного вступления – лучшая идея из тех, которые имеют шанс на согласование странами-членами, и дает Украине преимущества, а не угрозы, которые увидели в нем.

Также он убеждает в отсутствии рисков в потенциальном разделении пары Украина-Молдова на пути в ЕС в случае реализации идеи канцлера.

