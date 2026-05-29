Финляндия предоставляет Украине пакет военной помощи на сумму более 125 млн евро

Финляндия приняла решение об отправке Украине 33-го пакета военной помощи.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Финляндии, пишет "Европейская правда".

Стоимость отправляемого на этот раз оборудования составляет примерно 128 млн евро. Как отмечается, в целом Финляндия уже поставила Украине оборонное оборудование на сумму 3,4 млрд евро.

Этот последний пакет включает как передачу из запасов Вооруженных сил, так и оружие, закупленное у отечественной промышленности.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке своих западных союзников в своей оборонной борьбе. Россия уже пятый год подряд ведет свою преступную агрессивную войну. Финляндия обязуется поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это также укрепляет оборонную промышленную базу Финляндии", – заявил глава оборонного ведомства страны Антти Хяккянен.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Швеция выделила Украине новый пакет помощи на сумму $2,7 млрд.

Тогда же премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах продажи 20 единиц новой модели этого самолета.