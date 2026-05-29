В Париже ожидают пика жары

По прогнозам, рекордная жара, охватившая Европу, достигнет своего пика в Париже в ближайшие два дня, но уже в воскресенье ожидается облегчение.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По данным государственной метеослужбы Météo-France, дневная температура в столице Франции в пятницу и субботу достигнет 35 градусов.

Органы здравоохранения связывают как минимум семь смертей с экстремальными температурами.

В Париже и на западе Франции объявлен "желтый" уровень опасности.

Волна жары в начале сезона, вызванная антициклоном, вызывает беспокойство относительно способности Европы адаптироваться к экстремальным условиям на континенте, который нагревается быстрее всего.

Метеорологи отмечают, что долгосрочные прогнозные модели указывают на усиление экстремальных температур, засух и волн жары в ближайшие месяцы.

Городские власти Парижа открыли помещения с кондиционерами во всех 20 районных ратушах столицы, а также в публичных библиотеках и музеях, где посетители могли найти убежище от жары.

Город также открыл 1 400 общественных охлаждающих центров в парках и других муниципальных объектах и установил большие общественные навесы для создания тени.

Парижане и туристы также охлаждаются в садах Трокадеро напротив Эйфелевой башни и игнорируют запреты на купание, чтобы искупаться в канале Сен-Мартен.

Волна жары вызвала перебои в движении поездов, особенно на юго-восточной железнодорожной сети, где высокие температуры привели к провисанию воздушных электрических проводов.

Прохладные западные ветры уже снизили температуру в Великобритании и вблизи атлантического побережья во Франции. До воскресенья по всей Франции ожидаются значительно более прохладные условия.

Накануне сообщалось, что в северо-западном итальянском городе Турин фиксировали перебои с электроснабжением, которые связывают с волной жары и перегрузкой устаревшей электросети.

В Испании прогнозируют усиление жары: со среды на большей части Пиренейского полуострова температура поднимется до 40°C, а ночи во многих регионах будут "тропическими", то есть с минимальной температурой не ниже 20°C.