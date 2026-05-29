Трамп заявил, что рассматривает "окончательное решение" по поводу соглашений с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил в пятницу, 29 мая, что он принимает "окончательное решение" по предварительному соглашению о продлении перемирия с Ираном после противоречивых заявлений обеих сторон относительно возможных сроков заключения соглашения.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "идет в Ситуационную комнату, чтобы принять окончательное решение".

Он повторил свои предыдущие заявления о том, что Иран "никогда не будет иметь ядерного оружия или бомбы", а также о том, что Ормузский пролив должен быть открыт, а все мины – уничтожены или изъяты.

Его заявление прозвучало на фоне неопределенности относительно статуса соглашения, которое продлило бы действующее прекращение огня на 60 дней, в течение которых, по данным СМИ, Иран и США обсуждали бы будущее ядерной программы Тегерана.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.