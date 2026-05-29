Венс: США та Іран близькі до угоди, але Трамп ще вирішує

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у четвер, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, який передбачатиме продовження перемир’я на 60 днів і відкриття Ормузької протоки, але американський президент ще не схвалив документ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Axios.

Венс, який очолював американську переговорну делегацію під час переговорів з Іраном в Ісламабаді у квітні і з того часу активно займається цим питанням, заявив у четвер, що йому важко сказати, коли президент Дональд Трамп підпише меморандум.

Трамп і його радники кілька разів на попередніх етапах конфлікту вважали, що вони близькі до угоди, але переговори постійно заходили в глухий кут.

"Ми обговорюємо кілька моментів щодо формулювань. Ми досягли значного прогресу в цьому питанні. Сподіваємося, що ми продовжимо рухатися вперед, і президент зможе схвалити угоду, але, очевидно, це ще не вирішено", – сказав Венс.

"Я не можу гарантувати, що ми цього досягнемо... Але зараз я досить оптимістично налаштований щодо цього", – додав віцепрезидент США.

Підписання меморандуму стало б найважливішим дипломатичним проривом з початку війни США проти Ірану, але остаточна угода, що враховує вимоги президента Трампа щодо ядерної програми, вимагатиме подальших інтенсивних переговорів.

Американські високопосадовці заявили, що станом на четвер після обіду Трамп схилявся до підписання меморандуму, але ще цього не зробив. Іранські посадовці повідомили США через посередників, що вони отримали необхідні дозволи і готові підписати угоду.

Американські перемовники проінформували главу Білого дому про деталі остаточної угоди, але він не підписав її відразу. "Президент повідомив посередникам, що йому потрібно кілька днів, щоб подумати над цим", – сказав посадовець адміністрації.

Однією з причин, чому Трамп хоче почекати ще кілька днів, є бажання переконатися, що іранські посадовці підпишуть документ і не відступлять, заявив американський посадовець.

Іншою причиною є те, що президент США хоче подивитися, як розвиватиметься внутрішньополітична дискусія навколо угоди, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

За даними медіа, меморандум передбачає, що судноплавство через Ормузьку протоку буде відбуватися без обмежень, а Іран повинен буде прибрати всі міни з протоки протягом 30 днів. Американська морська блокада також має бути знята.

Окрім цього, меморандум міститиме зобов’язання Ірану не прагнути до створення ядерної зброї. У ньому також буде зазначено, що першими питаннями, які будуть обговорюватися протягом 60-денного періоду, будуть способи утилізації іранського високозбагаченого урану.

