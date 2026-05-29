Укр Рус Eng

Росія пригрозила Румунії "заходами" за рішення закрити її консульство у Констанці

Новини — П'ятниця, 29 травня 2026, 15:05 — Уляна Кричковська

Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова обурилися рішенням Румунії закрити генконсульство РФ у Констанці і вислати консула.

Про це вона сказала ТАСС, передає "Європейська правда".

Захарова пригрозила Румунії "відповідними заходами" за рішення, про яке оголосив президент Румунії Нікушор Дан.

"Відповідні заходи у зв'язку з оголошенням російського генконсула персоною нон грата та закриттям генконсульства не змусять себе чекати", – заявила вона.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Румунії Іліє Боложан раніше повідомив, що у відповідь на влучання російського дрона у багатоповерхівку в місті Галац у ніч проти 29 травня офіційний Бухарест думає запровадити санкції проти дипломатів РФ. 

Румунія офіційно попросила своїх союзників перемістити на її територію додаткові засоби для протидії безпілотникам.

А глава МЗС Андрій Сибіга висловив готовність України співпрацювати з Румунією для посилення захисту від загроз безпілотників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Росія Війна з РФ
Реклама: