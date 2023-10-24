В Австрії – кілька постраждалих через контрафактні ліки для схуднення

Федеральне відомство кримінальної поліції Австрії розпочало перевірку у зв’язку з тим, що кілька людей постраждали від приймання препарату від діабету "Оземпік", який також використовують для схуднення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації австрійського мовника ORF.

Перевірка почалась після того, як у вересні до лікарні потрапила жителька Зальцбурга, якій пластичний хірург на початку року призначив "Оземпік" – попри те, що вона не має ані діабету, ані ожиріння, але скаржилась на надмірну вагу.

Жінка купувала ліки безпосередньо в лікаря й тривалий час не мала ускладнень, але у вересні отримала "Оземпік" із контрафактної партії, який містив інсулін замість семаглутіду як діючу речовину. У результаті її ушпиталили з гіпоглікемією та судомами.

Постраждала вирішила звернутись до суду, звинувачуючи лікаря в тому, що він продав їй контрафактний препарат. Вона також вважає, що платила за "Оземпік" вищу за ринкову ціну, що може свідчити про наміри лікаря заробити на ній.

Кримінальна поліція Австрії в понеділок заявила, що їй відомо про "кількох постраждалих" у результаті приймання контрафактного "Оземпіку", й застерегла від купівлі препарату не через аптеки чи авторизованих постачальників.

Рецептурний препарат "Оземпік" реалізовується у формі шприц-ручки містить діючу речовину семаглутід і схвалений для лікування пацієнтів із діабетом другого типу (високий вміст глюкози в крові).

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, підроблені шприц-ручки "Оземпіку" раніше виявляли щонайменше в 14 країнах, зокрема Австрії, Німеччині, Великій Британії та Єгипті.

Нагадаємо, кілька років тому в Польщі та Мексиці виявили партії підроблених вакцин від коронавірусу компанії Pfizer-BioNTech, які видавали за ліки проти зморшок.