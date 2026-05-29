У Румунії пояснили, чому не збили російський дрон, що влетів у будинок

У Румунії пояснили, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не було збито у Галаці в ніч проти 29 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", у п’ятницю вранці заявив бригадний генерал Георге Максим, його цитує Digi 24.

На організованій після влучання російського дрона у житловий будинок в Галаці пресконференції представники Міністерства оборони пояснили, що в армії не було достатньо часу, аби збити безпілотник. Крім того, військові зіткнулись з обмеженнями.

"Перше обмеження, яке ми маємо, є юридичним: ми не можемо вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни. Крім того, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом", – заявив бригадний генерал Георге Максим.

Він додав, що Румунія має системи протиповітряної оборони, "які були спроєктовані та виготовлені до 2023 року, коли розпочалася ця війна дронів". За його словами, країна постійно дбає про вдосконалення цих систем.

Щодо обмежень закону генерал сказав, що у Міністерстві оборони постійно працюють над адаптацією законодавчої бази, щоб мінімізувати такі ситуації, як та, що сталася минулої ночі.

На запитання, чому не спрацювали системи "Гепард", генерал відповів, що армія має обмеження щодо розміщень таких озброєнь в мирний час.

"Ми повинні мати згоду власників, господарюючих суб’єктів, щоб розміщувати такі системи, які мають обмежену дію від 1,5 км до 6 км… Тому що приватна власність захищена законом. Зараз мирний час. Там, де ми отримали згоду, ми встановили системи. Там, де ми не отримали згоди, ми не встановлювали", – сказав генерал.

Речник Міністерства національної оборони Крістіан Поповічі у п'ятницю вранці в ефірі Digi24, відповідаючи на запитання, чому не було збито безпілотник, заявив, що Румунія "не може ризикувати створювати більше загроз, ніж здатна запобігти", а армія "має суворі обмеження".

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.

Це був російський дрон типу "Герань-2".

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками.