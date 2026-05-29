Румунія викликала посла РФ, президент скликав Раду нацбезпеки через влучання дрона

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою в п'ятницю викликала посла Російської Федерації, щоб повідомити йому про заходи, яких вживатиме Бухарест на дипломатичному рівні після того, як російський безпілотник влучив у житловий будинок у місті Галац.

Про це вона сказала в ефірі TVR Info, повідомляє "Європейська правда".

Оголошуючи про своє рішення, Цою зазначила, що інцидент є серйозним.

"Сьогодні в другій половині дня я викликала посла Російської Федерації до Міністерства закордонних справ. Йому будуть повідомлені заходи, яких Румунія вживатиме на дипломатичному рівні у відповідь на цей інцидент", – повідомила глава румунського міністерства.

Вона відзначила, що Румунія проінформувала своїх європейських союзників про інцидент та отримала від них солідарну реакцію.

"Це дуже важливо, адже жодна країна не може самостійно протистояти таким ризикам. Ми відповімо на них з необхідною рішучістю", – запевнила Цою.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що скликав засідання Вищої ради національної оборони, "щоб обговорити наслідки найсерйознішого інциденту" на румунській території від початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Ми вживатимемо пропорційних заходів щодо Російської Федерації… Безпрецедентний характер події вимагає рішучої, скоординованої та адекватної реакції – на національному, союзницькому та міжнародному рівнях. Я рішуче заявляю, що повна відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації", – написав Дан у соцмережі Х.

У ніч проти 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали. Це був російський дрон типу "Герань-2".

Глава МЗС Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці відповідає критеріям, які виправдовують застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками.