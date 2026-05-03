СМИ узнали содержание мирных предложений Ирана

Обновленное предложение Ирана по прекращению войны с США предусматривает 30-дневный срок для проведения переговоров о разблокировании Ормузского пролива и прекращение американской блокады иранских портов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил журналист Axios Барак Равид на платформе X.

По данным двух источников, ознакомленных с иранским планом, Тегеран предлагает установить месячный срок для переговоров по соглашению об открытии Ормузского пролива, прекращении военно-морской блокады со стороны США и окончательном завершении войны в Иране и Ливане.

Согласно предложению, только после достижения таких договоренностей должен начаться еще один месяц переговоров, в ходе которого стороны должны попытаться прийти к соглашению по ядерной программе Ирана.

Как известно, в четверг Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о завершении войны.

Предыдущий мирный план Ирана также предусматривал промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов. При этом более сложные переговоры по ядерной программе предлагалось отложить на более поздний срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет точной формулировки иранских предложений по прекращению войны, однако не считает, что они будут приемлемыми.