Бундесвер розіслав майже 200 тисяч анкет 18-річним для відбору на військову службу

Від початку року Збройні сили Німеччини надіслали майже 200 000 листів 18-річним для проходження первинного відбору на військову службу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Ініціатива, що стартувала 15 січня, втілюється в рамках нової програми військової служби в Німеччині, яку було схвалено у грудні минулого року.

Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкету після досягнення 18 років. Опитування має оцінити їхню придатність та мотивацію до служби в Бундесвері.

Анкети мають на меті запропонувати молоді своєчасну орієнтацію та водночас зміцнити кадрову боєготовність Бундесверу у довгостроковій перспективі. Зазначається, що всі хлопці зобов’язані заповнити анкету, тоді як дівчата можуть зробити це за власним бажанням. Військова служба в країні залишається добровільною.

За словами речниці німецького Міністерства оборони, поки що зарано робити висновки щодо реакції суспільства на цю ініціативу.

Як повідомлялося, цьогоріч Бундесвер спостерігає активніший інтерес до військової служби, аніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер розкритикував план уряду щодо збільшення кількості добровольців у збройних силах, заявивши, що єдиним ефективним рішенням є обов'язкова військова служба.