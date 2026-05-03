Укр Рус Eng

Опитування: 76% німців незадоволені роботою уряду Мерца

Новини — Неділя, 3 травня 2026, 10:41 — Ольга Ковальчук

76% опитаних німців висловлюють своє незадоволення урядом канцлера Фрідріха Мерца, водночас 58% не вірять, що чинна урядова коаліція проіснує до кінця свого законодавчого терміну у 2029 році.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Insa для газети Bild am Sonntag

Лише 16% респондентів заявили, що задоволені роботою чинного уряду.

Водночас 24% опитаних висловили впевненість, що коаліція Християнсько-демократичного та Християнського-соціального союзу з Соціал-демократичною партією Німеччини проіснує до завершення свого терміну у 2029 році. 58% респондентів заявили про протилежне, ще 18% відповіли "не знаю" або "немає відповіді".

Опитування проводилося з 29 по 30 квітня 2026 року та охопило понад 1000 респондентів.

Минулого тижня опитування зафіксували рекордно високий результат для ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") – 28%.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції. 

За даними американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Опитування Німеччина Фрідріх Мерц
Реклама: