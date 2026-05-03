Опитування: 76% німців незадоволені роботою уряду Мерца

76% опитаних німців висловлюють своє незадоволення урядом канцлера Фрідріха Мерца, водночас 58% не вірять, що чинна урядова коаліція проіснує до кінця свого законодавчого терміну у 2029 році.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Insa для газети Bild am Sonntag.

Лише 16% респондентів заявили, що задоволені роботою чинного уряду.

Водночас 24% опитаних висловили впевненість, що коаліція Християнсько-демократичного та Християнського-соціального союзу з Соціал-демократичною партією Німеччини проіснує до завершення свого терміну у 2029 році. 58% респондентів заявили про протилежне, ще 18% відповіли "не знаю" або "немає відповіді".

Опитування проводилося з 29 по 30 квітня 2026 року та охопило понад 1000 респондентів.

Минулого тижня опитування зафіксували рекордно високий результат для ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") – 28%.

Ще одне опитування показало, що лише 15% німців задоволені федеральним урядом Фрідріха Мерца, що є найгіршим результатом для нинішньої коаліції.

За даними американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.