У Польщі очікують підписання угоди про кредит на переозброєння від ЄС найближчим часом

Уряд Польщі розраховує підписати кредитну угоду з Європейською комісією за програмою з переозброєння SAFE найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила уповноважена польського уряду з програми SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає Onet.

За словами посадовиці, підписання угоди відбудеться "протягом кількох десятків годин".

"З нашого боку буде чотири підписи: віцепрем’єра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністра фінансів Анджея Доманського та двох представників Національного банку Польщі", – розповіла вона.

Зі сторони Єврокомісії угоди підпишуть єврокомісари з питань оборони та бюджету – Андрюс Кубілюс та Пьотр Серафін.

Собковяк-Чарнецька заявила, що Польща одразу отримає 15 % авансу за кредитною угодою.

"Це питання годин. Саме про це ми говорили з Пьотром Серафіном. Ці гроші вже чекають", – підкреслила вона.

Нагадаємо, у Польщі програма з переозброєння ЄС SAFE викликала політичні дискусії та стала головним предметом суперечок між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

12 березня польський президент Кароль Навроцький оголосив, що вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону, яка дозволить Польщі долучитися до механізму. Однак кредитні кошти можна буде витратити лише на військові структури й не можна буде залучити в супутні відомства, як, наприклад, на фінансування Прикордонної служби.