Глава МВД Франции отправится на инспекцию военного объекта, где прошла масштабная вечеринка

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес планирует посетить военный полигон вблизи города Бурж, где в пятницу и субботу прошла несанкционированная вечеринка, против которой выступали местные власти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

С пятницы, 1 мая, вечеринку посетили около 40 000 человек. Она состоялась на бывшем военном объекте, который местные власти называют "опасным".

По данным СМИ, в воскресенье на месте события до сих пор остаются около 17 000 посетителей. Учитывая большое количество посетителей фестиваля, находящихся вблизи железнодорожных путей, движение поездов в районе было замедлено.

На третий день празднования на месте работают около 600 правоохранителей для контроля и обеспечения безопасности территории.

Ожидается, что министр внутренних дел совершит облет района на вертолете и встретится с полицейскими, пожарными и местными чиновниками.

По данным префектуры Шер, с начала бесплатной вечеринки на бывшем полигоне 54 человека получили медицинскую помощь от служб экстренной помощи. Правоохранители также задержали четырех человек. О серьезных инцидентах не сообщалось.

Как сообщалось, фестиваль, запрещенный префектурой Шер, проходил на бывшем военном полигоне, который местные власти назвали "очень опасным" из-за потенциального наличия неразорвавшихся боеприпасов.

В 2024 году во Франции нелегальную вечеринку организовали на территории аэропорта, она длилась сутки и собрала до 8 тысяч гостей.

Подобные мероприятия являются распространенным явлением для многих стран Западной Европы. Обычно правоохранители не пытаются их разгонять, чтобы это не привело к несчастным случаям, но начинают принимать меры в отношении участников, когда те расходятся с места события.