У Німеччині 800 людей евакуювали через бомбу часів Другої світової війни
Жителів німецького села Прюм у землі Рейнланд-Пфальц довелося евакуювати після виявлення 250-кілограмової бомби часів Другої світової війни.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
У неділю близько 800 людей були змушені тимчасово покинути свої домівки, поки фахівці знешкоджували бомбу. Боєприпас виявили під час проведення будівельних робіт.
Представники влади заявили, що бомба не становила безпосередньої загрози, і що її вдалося знешкодити протягом кількох годин.
У неділю відбулися ще кілька операцій із знешкодження боєприпасів у Гамельні та Бремені.
Нещодавно неподалік Варшави під час будівельних робіт знайшли близько сотні старих снарядів.
У Латвії під час ремонту дороги виявили авіабомбу часів Другої світової війни.
У центрі німецького Дрездена на початку березня оголошували масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли чергової нерозірваної авіабомби.