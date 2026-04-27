У Німеччині 800 людей евакуювали через бомбу часів Другої світової війни

Жителів німецького села Прюм у землі Рейнланд-Пфальц довелося евакуювати після виявлення 250-кілограмової бомби часів Другої світової війни.

У неділю близько 800 людей були змушені тимчасово покинути свої домівки, поки фахівці знешкоджували бомбу. Боєприпас виявили під час проведення будівельних робіт.

Представники влади заявили, що бомба не становила безпосередньої загрози, і що її вдалося знешкодити протягом кількох годин.

У неділю відбулися ще кілька операцій із знешкодження боєприпасів у Гамельні та Бремені.

Нещодавно неподалік Варшави під час будівельних робіт знайшли близько сотні старих снарядів.

У Латвії під час ремонту дороги виявили авіабомбу часів Другої світової війни.

У центрі німецького Дрездена на початку березня оголошували масштабну евакуацію через виявлення на місці колишнього мосту Кароли чергової нерозірваної авіабомби.