В Австрии под детским костром взорвался "военный артефакт": есть пострадавшие

Вечером 2 мая на севере Австрии дети получили ранения после того, как под их костром взорвался "артефакт военных времен".

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, дети были частью группы, которая приехала из другой части того же штата Верхняя Австрия. По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе деревни Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, где часто устраивают лагеря организованные молодежные группы.

В результате инцидента получили ранения пять детей в возрасте от 10 до 14 лет.

После взрыва полиция осмотрела соседнюю яму для костра и обнаружила еще один предмет, содержавший взрывчатку, который они также описали как "военный артефакт", и для его обезвреживания были вызваны саперы.

"В настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить, как военный артефакт оказался под местом для костра", – заявили правоохранители.

Детей доставили в больницу в соседнем городе Линц.

В конце апреля жителей немецкой деревни Прюм в земле Рейнланд-Пфальц пришлось эвакуировать после обнаружения 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Недавно недалеко от Варшавы во время строительных работ нашли около сотни старых снарядов.

В Латвии во время ремонта дороги обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.