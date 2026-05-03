Зеленский прибыл в Армению на саммит Европейского политического сообщества

Президент Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, пишет "Европейская правда".

Как сообщил пресс-секретарь Зеленского, ожидается, что украинский президент встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

На следующий день состоится саммит и продолжится ряд двусторонних и многосторонних встреч.

В апреле Зеленский посетил Кипр, где принял участие в специальном заседании лидеров государств Европейского Союза.

Также он посетил Азербайджан для встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым.