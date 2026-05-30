Шеф Пентагону: зараз будь-яка угода з Іраном буде вигідною

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що наразі "будь-яка угода" з Іраном "буде вигідною".

Про це він сказав у суботу, 30 травня, на міжнародному форумі у Сінгапурі, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Гегсет заявив, що американський президент Дональд Трамп "перевіряє терпіння", аби "переконатися, що будь-який мирний договір з Іраном гарантуватиме, що ця країна не отримає ядерної зброї".

Він визнав, що наразі ситуація з війною з Іраном така, що "будь-яка угода буде вигідною".

"Сьогодні вранці я мав нагоду поговорити з президентом Трампом. Він хотів, щоб я ще раз підкреслив, наскільки він терплячий у тому, щоб гарантувати, що, оскільки Америка береться за таку історичну справу, будь-яка угода буде хорошою, чудовою, і він терпляче прагне цього. Якщо Іран не хоче укласти чудову угоду, яка гарантує, що він не отримає ядерну зброю, то Іран може мати справу з американськими військовими", – наголосив Гегсет.

Він додав, що американські війська повністю готові відновити бойові дії, якщо буде наказ, і що запасів зброї вистачить для виконання завдання.

Трамп заявив у п’ятницю, 29 травня, що він ухвалює "остаточне рішення" щодо попередньої угоди про продовження припинення вогню з Іраном після суперечливих заяв обох сторін щодо можливих термінів укладення домовленості.

Його слова пролунали на тлі невизначеності щодо статусу угоди, що б продовжила чинне припинення вогню на 60 днів, протягом яких, за даними ЗМІ, Іран і США обговорювали б майбутнє ядерної програми Тегерана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.