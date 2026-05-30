ЗМІ: у Нью-Йорку пошкодили будівлю Генконсульства Польщі

У Нью-Йорку пошкодили фасад, камери спостереження та інформаційні панелі Генерального консульства Польщі.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Як стало відомо польському радіо, невідомі пошкодили фасад будівлі, зафарбували об'єктив однієї з камер відеоспостереження, а також зіпсували інформаційні панелі, що були частиною виставки перед консульством.

Наразі поліція Нью-Йорка проводить розслідування цієї справи, а представники польської дипломатичної служби наголошують, що до цього інциденту ставляться з надзвичайною серйозністю.

Фото: RMF24

