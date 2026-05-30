СМИ: в Нью-Йорке повреждено здание Генерального консульства Польши

В Нью-Йорке повредили фасад, камеры наблюдения и информационные панели Генерального консульства Польши.

Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".

Как стало известно польскому радио, неизвестные повредили фасад здания, закрасили объектив одной из камер видеонаблюдения, а также испортили информационные панели, которые были частью выставки перед консульством.

В настоящее время полиция Нью-Йорка проводит расследование этого дела, а представители польской дипломатической службы подчеркивают, что к этому инциденту относятся с чрезвычайной серьезностью.

