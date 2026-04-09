У Туреччині влаштували масштабний рейд проти ІДІЛ після нападу біля консульства Ізраїлю

У Туреччині заявили про затримання близько 200 осіб по всій території країни у межах рейду проти ІДІЛ після нападу поблизу консульства Ізраїлю у Стамбулі.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News, пише "Європейська правда".

Міністр юстиції країни Акін Гюрлек заявив, що турецькі силові структури затримали по всій території країни 198 осіб у межах заходів, що тривають після нападу біля будівлі, де розташоване консульство Ізраїлю у Стамбулі.

За його словами, йдеться про рейди проти підозрюваних у причетності до ІДІЛ у 34 провінціях.

12 із затриманих залишили під вартою. Ця цифра включає і двох нападників, які вижили після сутички з поліцією біля консульства.

Нагадаємо, інцидент біля консульства стався 7 квітня. Троє озброєних нападників атакували поліцейських, які забезпечували охорону будівлі. Двоє правоохоронців отримали легкі поранення. Один з нападників під час сутички загинув.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган засудив спробу нападу.