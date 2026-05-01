Трамп заявив, що незадоволений мирними пропозиціями Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори щодо досягнення угоди у телефонному режимі.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Як відомо, у четвер Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Американський президент заявив, що незадоволений цими пропозиціями і бачить, що Тегеран прагне укласти угоду.

"Отже, вони хочуть укласти угоду, але я не знаю. Мене це не влаштовує, тож подивимося, що буде далі. Іран хоче укласти угоду, бо в них, по суті, вже не залишилося збройних сил", – заявив глава Білого дому.

На запитання, чи планує він відправити когось зі своїх представників в столицю Пакистану на черговий раунд переговорів, Трамп відповів, що американці ведуть перемовини у телефонному режимі.

"Ми дуже поважаємо Пакистан та Ісламабад, а також глибоко поважаємо прем'єр-міністра та фельдмаршала, і вони співпрацюють з нами… Але це дуже довга подорож, і зараз ми робимо все можливе для переговорів, саме зараз, щодо переговорів, телефоном", – заявив президент США.

Він також заявив, що у переговорах було досягнуто "значного прогресу". Водночас Трамп не впевнений, чи ці розмови "коли-небудь досягнуть мети", оскільки керівництво Ірану, за його словами, залишається "роз'єднаним".

Повідомляли, що напередодні президент США Дональд Трамп мав заслухати від представників Пентагону оновлені військові варіанти щодо Ірану. Підготовка цієї доповіді є свідченням того, що Трамп серйозно розглядає можливість відновлення великомасштабних бойових операцій.

Тим часом сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що військовий удар США по Ірану найближчим часом є цілком реальним.

Адміністрація президента США Дональда Трампа не погоджується з конгресменами, які вказують на те, що кінцевий термін для ведення війни проти Ірану без схвалення Конгресу завершується у п’ятницю, 1 травня.