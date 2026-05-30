В Словакии в горном ущелье погибла польская туристка

Служба горного спасения Словакии сообщила о гибели 67-летней туристки из Польши, которая пропала во время прохождения маршрута в ущелье Пьецки.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

По данным спасателей, утром 29 мая женщина отстала от своей туристической группы, поскольку не решилась продолжить движение по более сложному участку тропы, где расположены открытые лестницы и подвесные мостики.

После этого связь с ней была потеряна.

На поиски отправились девять словацких спасателей. Впоследствии они обнаружили тело женщины в крутом ущелье вблизи Большого водопада.

В начале мая в труднодоступной пещере Фалькенштайн в Швабском Альбе, что в земле Баден-Вюртемберг, погиб 61-летний турист.

Осенью в Польше спасли из пещеры туристку, которая не смогла самостоятельно выбраться из пещеры после спелеологической прогулки.