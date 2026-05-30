Литва призвала НАТО действовать более решительно после инцидента с дроном РФ в Румынии

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис после того, как российский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Румынии, заявил, что НАТО должно отреагировать более решительно, усилив давление на Россию.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в субботу, 30 мая, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что "в этом конкретном случае НАТО действительно должно было реагировать более решительно".

"У нас есть успешные примеры. То, как НАТО отреагировало на инциденты в Польше, показало, что можно отодвинуть эти инциденты от границы и заставить Россию принять дополнительные меры предосторожности. Эти решения должны приниматься по всей линии фронта", – сказал он.

Также, по словам министра, роль ЕС также является решающей в предотвращении таких инцидентов.

"Финансовые инструменты Европейского Союза, которые мы планируем, можно было бы реализовать гораздо раньше. С помощью мер противодействия дронам, а также других комплексных мер по повышению устойчивости", – отметил глава МИД Литвы.

По его словам, необходимо увеличить количество истребителей, выполняющих миссии по патрулированию воздушного пространства, а также усилить патрулирование на границе.

"У нас есть возможность показать, что это имеет определенную цену. Не обязательно нанося ответный удар, а увеличивая количество истребителей, усиливая патрулирование и давление непосредственно на границе. Именно так мы должны реагировать", – добавил Будрис.

Румынские военные объяснили, что не успели сбить беспилотник из-за нехватки времени на реагирование и ряда ограничений в условиях мирного времени.

В МИД Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией" со стороны России и вызвали российского посла.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.