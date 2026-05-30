СМИ: ЕС готовится наказать Болгарию за нарушение бюджетных правил

Европейская комиссия на следующей неделе накажет Болгарию за нарушение бюджетных правил спустя всего несколько месяцев после вступления этой страны в еврозону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Financial Times.

ЕС готовится применить к Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита из-за того, что годовой дефицит болгарского бюджета в прошлом году вырос до 3,5%, превысив установленный для еврозоны порог в 3%.

Ожидается, что этот шаг, сопровождаемый негативным отношением рынка и потенциально более высокими затратами на заимствования, усилит напряженность в отношениях Брюсселя с правительством пророссийского премьер-министра Румена Радева.

Согласно последнему прогнозу Европейской комиссии, дефицит бюджета Болгарии в ближайшие годы продолжит расти: до 4,1% в следующем году и до 4,3% в 2027 году.

"В этом году дефицит будет еще больше. Пузырь лопнул. Это следствие тяжелого наследия, которое мы получили", – заявил Радев на заседании правительства в пятницу.

Аналогичную процедуру Еврокомиссия применяет еще к десяти странам, в частности к Италии и Франции.

В январе этого года Болгария присоединилась к еврозоне, завершив многолетние усилия, которые выдержали многочисленные политические кризисы и кампанию дезинформации со стороны России.

Одним из критериев вступления в еврозону является соблюдение фискальных правил ЕС, в частности в отношении 3-процентного порога дефицита и уровня государственного долга, не превышающего 60% ВВП.

Болгария соблюдала эти условия вплоть до прошлого года, когда рост заработной платы, расходов на пенсионное обеспечение и военных расходов оказал давление на бюджет, а амбициозные цели по налоговым поступлениям не были достигнуты.

Тогда неэффективное управление экономикой и повсеместная коррупция привели к массовым протестам, которые досрочно прекратили полномочия предыдущего правительства во главе с правоцентристской проевропейской партией Бойко Борисова. Радев получил широкую политическую поддержку, пообещав положить конец коррупции.

Накануне болгарский парламент одобрил законопроект о создании антикоррупционного органа, что стало важным шагом на пути к получению сотен миллионов евро от Европейского Союза на восстановление экономики.

Политическая сила Радева "Прогрессивная Болгария" набрала убедительное большинство в 44,59% голосов на парламентских выборах 19 апреля.

Радев занимал пост президента Болгарии с 2017 по 2026 год. Во время своего президентства он неоднократно высказывал пророссийские заявления, в частности называл оккупированный Крым российским. "Прогрессивная Болгария" имеет однопартийное большинство в новоизбранном парламенте.

Больше о победителе выборов в Болгарии читайте в материале "ЕвроПравды" Кто такой Румен Радев. Рассказываем о лидере Болгарии, победившем на "российских" лозунгах.