Министр обороны США: мы хотим, чтобы Украина могла защитить себя

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты стремятся помочь Украине защищаться от российских угроз и найдут способ оказать ей поддержку.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в кулуарах Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре.

Журналисты спросили главу Пентагона о письме украинского президента Владимира Зеленского относительно нехватки средств противовоздушной обороны на фоне усиления российских атак.

На это Хегсет ответил, что США ищут возможности помочь Украине там, где это возможно.

"Мы меняем способ производства всех этих видов важной амуниции, чтобы гарантировать, что наши компании поставляют не просто немного больше, а гораздо больше во всем спектре. Где мы можем помочь Украине – мы это делаем, где мы можем дать возможность Европе сделать больше – мы это делаем", – ответил чиновник.

Он также отметил активность европейских союзников, которые усилили свою поддержку Украины.

"Меня вдохновляет европейская преданность делу. Если посмотреть на сумму потраченных средств, то Европа активизировалась, а Украина была не менее, а то и более эффективной в этом процессе. Поэтому мы хотим, чтобы они могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им помощь", – заявил Хегсет.

Напомним, в письме президенту США Дональду Трампу и конгрессменам Зеленский заявил, что Украина "полагается почти исключительно на США" в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

Он также сообщил, что в ходе массированной атаки 24 мая Россия применила две баллистические ракеты средней дальности "Орешник".

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что США отреагируют на письмо президента Украины, в котором речь шла о дефиците средств ПВО.