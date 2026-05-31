СМИ: США намерены сократить военное присутствие в Европе быстрее, чем предполагалось

США намерены сократить своё военное присутствие в Европе быстрее, чем предполагалось ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Welt am Sonntag.

Согласно сообщению, Министерство обороны США намерено уже в ближайшие недели представить планы по сокращению американского вклада в оборону Европы.

На следующей конференции НАТО по вопросам распределения военных ресурсов (Force Sourcing), которая состоится в июне, союзникам будет сообщено, какие военные силы США в будущем больше не будут предоставлять или будут предоставлять лишь в ограниченном объеме для обороны Европы.

"Эти изменения будут учтены в нашем предложении по войскам и возможностям на следующей конференции НАТО по вопросам распределения военных ресурсов", – цитирует газета слова высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Отмечается, что европейские союзники США должны взять на себя главную ответственность за конвенционную оборону Европы.

Издание также сообщило, что Вашингтон, по-видимому, не планирует предоставлять европейцам длительные переходные периоды. Какие именно силы будут сокращены, пока публично не объявлено.

В мае Вашингтон объявил о планах вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии, где в настоящее время находится около 35 тысяч американских военных. На тот момент Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение шести-двенадцати месяцев.

Издание Spiegel сообщало, что предложения США относительно будущего сил в Европе оказались более радикальными, чем ожидали европейцы.

Сообщалось также, что для главы Белого дома Дональда Трампа составили список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить за недостаточную поддержку в войне против Ирана.

