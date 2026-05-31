Кандидат в президенты от партии Макрона обещает сделать Францию ведущей силой Европы

Кандидат в президенты Франции от партии Эмманюэля Макрона "Возрождение" Габриэль Атталь в субботу начал свою предвыборную кампанию с большого митинга в Париже, пообещав реформировать систему, которая, по его словам, уже не соответствует потребностям французского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Атталь заявил, что на протяжении десятилетий Франция была заперта в системе, которая "залатывает провалы прошлого вместо того, чтобы готовиться к будущему". Он отметил, что прошлые французские правительства стали заложниками "одержимости" платить за вчерашние расходы, забывая об инвестициях в будущее.

"Мы должны открыться будущему… потому что система сейчас им жертвует. Риск, если мы останемся в ловушке этой модели, – это разрыв между поколениями", – сказал Атталь.

Его кампания напоминает очень успешную кампанию либерального премьер-министра Нидерландов Робба Йеттена в октябре 2025 года, которая была сосредоточена на оптимизме в отношении будущего и приоритетности молодых поколений, одновременно возвышая чувство национальной гордости.

"Мое первое обещание – это то, что мы снова станем ведущей силой Европы в течение шести лет. Это наш рейтинг, наше место, наша судьба", – сказал он, также пообещав сделать Францию ведущей европейской страной в области искусственного интеллекта.

Атталь заявил, что его приоритетами будут укрепление образования и повышение покупательной способности путем увеличения заработной платы и стимулирования бизнеса, а также инвестиции в исследования и инновации. Его третьим приоритетом является усиление пограничного контроля.

Атталь является преемником действующего президента Франции Эмманюэля Макрона в качестве кандидата в президенты от центристско-либеральной партии "Возрождение", которую он возглавляет. После почти 10 лет правления Макрона и снижения его популярности Атталь стремится дистанцироваться от Макрона, чтобы позиционировать свою кандидатуру как символизирующую изменения и реформы.

37-летний политик занимал пост премьер-министра при Макроне с января по сентябрь 2024 года. Он был самым молодым премьер-министром в истории Франции и первым открыто гомосексуальным.

По последним опросам, Атталь занимает четвертое место с 13% голосов избирателей, уступая кандидату от ультраправой партии "Французское объединение" Жордану Барделлу, правоцентристу Эдуару Филипу и лидеру радикально-левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люку Меленшону.

