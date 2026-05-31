Axios: Трамп захотел внести изменения в согласованный с Ираном меморандум

Во время заседания в Ситуационной комнате в пятницу президент США Дональд Трамп выдвинул несколько предложений по внесению изменений в меморандум, который его переговорщики согласовали с Ираном.

Об этом изданию Axios стало известно от высокопоставленного чиновника администрации Трампа и еще одного осведомленного источника, сообщает "Европейская правда".

По словам двух собеседников, Трамп заинтересован в этом соглашении и надеется вскоре его заключить, но стремится усилить несколько пунктов, которые для него важны. Просьба Трампа дала старт очередному раунду переговоров между сторонами, который может продлиться несколько дней.

В пятницу Трамп объявил, что созовет заседание в Ситуационной комнате по поводу соглашения, и, похоже, намекнул, что склоняется к его принятию. По словам двух источников, Трамп попросил свою команду внести изменения в проект соглашения в отношении пунктов, касающихся ядерной программы Ирана.

"Соглашение будет. Что касается его сроков – посмотрим. Мы готовы подождать, чтобы президент получил то, чего требует. Это может быть неделя. Может быть меньше. Может быть больше. В конце недели мы надеемся что-то получить", – сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Представитель Белого дома сообщил журналистам после встречи, что Трамп "заключит только такое соглашение, которое будет выгодно для Америки, будет соответствовать его "красным линиям" и гарантирует, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием".

Иранские чиновники заявили государственным СМИ, что они также не утвердили окончательный текст, хотя в начале недели двое американских чиновников утверждали, что Тегеран готов подписать соглашение и все зависит от Трампа.

В своем нынешнем виде меморандум о взаимопонимании содержит обязательство Ирана не стремиться к созданию ядерного оружия, но никаких конкретных уступок, кроме этого.

В нем указано, что будет 60-дневный период для переговоров по ядерным обязательствам Ирана и отмене санкций со стороны США, причем первыми вопросами на повестке дня будут способы утилизации запасов обогащенного урана Ирана и ограничение дальнейшего обогащения.

Второй источник сообщил, что Трамп также хочет внести поправки в некоторые формулировки об открытии Ормузского пролива.

По словам американского чиновника, Трампу сообщили, что иранцам понадобится около трех дней, чтобы ответить.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил 28 мая, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.