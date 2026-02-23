Венс чи Рубіо: Трамп активно обговорює зі своїм оточенням наступника у 2028 році

Президент США Дональд Трамп дедалі частіше пропонує радникам та довіреним особам обговорити кандидатуру свого наступника на виборах 2028 року.

Про це повідомило видання Axios, пише "Європейська правда".

Трамп вважає, що найкращими кандидатами є віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

За даними джерел, Трамп дедалі більше зосереджений на своїй політичній спадщині перед наближенням проміжних виборів до Конгресу. Хоча Венс залишається офіційним фаворитом, Трамп у приватних розмовах почав активно хвалити зростаючий вплив Рубіо.

Трамп любить плітки, отримує задоволення від того, що зіштовхує людей між собою, і охоче ділиться приватними роздумами. Усі п’ять джерел, які спілкувалися з виданням, і передали зміст цих розмов, застерігають: не варто тлумачити це як охолодження Трампа до Венса.

Торік Трамп прямо заявляв, що Венс "найімовірніше" є його спадкоємцем, адже, "якщо бути справедливими, він – віцепрезидент".

У перших опитуваннях праймеріз Республіканської партії 2028 року Венс помітно випереджає Рубіо та будь-кого з інших республіканців.

Торік Рубіо заявив, що якщо Джей Ді Венс балотуватиметься в президенти, то він буде серед перших, хто його підтримає. Позиція Рубіо не змінилася За словами джерела, він повідомив про це Венсу приватно.

Водночас Трамп додав, що його уподобання – аби Рубіо "об’єднався з Джей Ді" у виборчому бюлетені.

Радники кажуть, що Трамп не хоче повністю визначатися зі спадкоємцем, бо прагне, щоб команда зосереджувалася на поточній роботі.

Раніше Трамп говорив, що під час президентської кампанії 2028 року не висуватиме свою кандидатуру на посаду віцепрезидента, щоб залишитись при владі.